Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|16,30
|14,82
|9,99
|Deva Holding
|17,34
|15,77
|9,96
|Anadolu Cam
|4,22
|3,84
|9,90
|Alkim Kimya
|64,75
|61,50
|5,28
|Pegasus
|53,25
|51,10
|4,21
|Bursa Çimento
|3,75
|3,61
|3,88
|Brisa
|8,38
|8,07
|3,84
|Enerjisa Enerji
|7,28
|7,05
|3,26
|İpek Doğal Enerji
|12,64
|12,25
|3,18
|Odaş Elektrik
|1,71
|1,66
|3,01
|Eczacıbaşı İlaç
|5,26
|5,11
|2,94
|Good-Year
|4,40
|4,28
|2,80
|Çimsa
|7,55
|7,37
|2,44
|Akçansa
|7,60
|7,42
|2,43
|Arçelik
|16,13
|15,75
|2,41
|Adana Çimento (A)
|9,35
|9,15
|2,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,62
|5,50
|2,18
|Yataş
|6,66
|6,52
|2,15
|Ülker Bisküvi
|24,24
|23,82
|1,76
|Doğuş Otomotiv
|9,33
|9,17
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)