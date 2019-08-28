Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,51 -2,79 Verusa Holding 14,87 15,20 -2,17 Tüpraş 127,80 130,40 -1,99 Tekfen Holding 21,10 21,48 -1,77 MLP Sağlık 13,36 13,59 -1,69 Ford Otosan 58,20 59,15 -1,61 Enerjisa Enerji 5,76 5,84 -1,37 Hektaş 15,05 15,25 -1,31 Türk Hava Yolları 11,40 11,54 -1,21 Gübre Fabrik. 4,09 4,14 -1,21 Coca Cola İçecek 33,68 34,06 -1,12 Türk Traktör 34,50 34,88 -1,09 Ereğli Demir Çelik 6,37 6,43 -0,93 Soda Sanayii 5,54 5,59 -0,89 Petkim 3,40 3,43 -0,87 Emlak Konut GMYO 1,16 1,17 -0,85 Mavi Giyim 36,36 36,66 -0,82 Doğan Holding 1,34 1,35 -0,74 İndeks Bilgisayar 7,19 7,24 -0,69 Göltaş Çimento 10,14 10,19 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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