Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler30 Temmuz 2019 Salı 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|18,64
|20,90
|-10,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Türk Telekom
|5,66
|5,76
|-1,74
|Netaş Telekom.
|7,54
|7,65
|-1,44
|Koç Holding
|18,82
|19,09
|-1,41
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,72
|-1,39
|Çemtaş
|5,60
|5,67
|-1,23
|Özderici GMYO
|0,80
|0,81
|-1,23
|Net Holding
|1,62
|1,64
|-1,22
|Çelebi
|90,55
|91,65
|-1,20
|Alarko Holding
|3,30
|3,34
|-1,20
|Mavi Giyim
|41,50
|41,98
|-1,14
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,74
|1,76
|-1,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|1,03
|-0,97
|Ege Endüstri
|530,80
|536,00
|-0,97
|Tofaş Oto. Fab.
|19,66
|19,85
|-0,96
|İş Bankası (C)
|6,36
|6,42
|-0,93
|Akbank
|7,65
|7,72
|-0,91
|İttifak Holding
|5,95
|6,00
|-0,83
|Ereğli Demir Çelik
|7,61
|7,67
|-0,78
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