Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,33
|7,75
|-5,42
|Gübre Fabrikaları
|67,80
|69,75
|-2,80
|İş GMYO
|2,62
|2,69
|-2,60
|Kartonsan
|89,75
|91,90
|-2,34
|Akçansa
|18,39
|18,81
|-2,23
|Bera Holding
|20,58
|21,00
|-2,00
|Bursa Çimento
|11,48
|11,70
|-1,88
|Tekfen Holding
|17,88
|18,21
|-1,81
|Bim Mağazalar
|76,05
|76,95
|-1,17
|Petkim
|5,22
|5,28
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|13,33
|13,48
|-1,11
|TAV Havalimanları
|20,84
|21,00
|-0,76
|Koza Madencilik
|15,76
|15,87
|-0,69
|Türkiye Sigorta
|7,08
|7,12
|-0,56
|Sabancı Holding
|11,49
|11,55
|-0,52
|Aksigorta
|9,60
|9,65
|-0,52
|GSD Holding
|2,62
|2,63
|-0,38
|Karsan Otomotiv
|3,59
|3,60
|-0,28
|Tofaş Oto Fabrikası
|34,84
|34,92
|-0,23
|İpek Doğal Enerji
|13,28
|13,30
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)