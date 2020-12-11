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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:30:38 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik3,643,88-6,19
Selçuk Ecza Deposu15,8016,42-3,78
Kartonsan2.851,402.955,00-3,51
Emlak Konut GMYO1,952,02-3,47
ASELSAN17,2417,63-2,21
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,791,83-2,19
Alarko Holding6,676,81-2,06
Tekfen Holding15,6715,99-2,00
Özak GMYO4,654,74-1,90
İş Bankası (C)6,406,52-1,84
Akbank6,156,26-1,76
Ege Endüstri1.624,001.652,10-1,70
Garanti Bankası9,349,50-1,68
Akiş GMYO3,643,70-1,62
Ülker Bisküvi21,8622,22-1,62
Aksa11,2811,46-1,57
Koza Madencilik13,4213,62-1,47
İş GMYO2,062,09-1,44
Şekerbank1,411,43-1,40
Pegasus62,7563,60-1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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