Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,64
|3,88
|-6,19
|Selçuk Ecza Deposu
|15,80
|16,42
|-3,78
|Kartonsan
|2.851,40
|2.955,00
|-3,51
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|2,02
|-3,47
|ASELSAN
|17,24
|17,63
|-2,21
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,79
|1,83
|-2,19
|Alarko Holding
|6,67
|6,81
|-2,06
|Tekfen Holding
|15,67
|15,99
|-2,00
|Özak GMYO
|4,65
|4,74
|-1,90
|İş Bankası (C)
|6,40
|6,52
|-1,84
|Akbank
|6,15
|6,26
|-1,76
|Ege Endüstri
|1.624,00
|1.652,10
|-1,70
|Garanti Bankası
|9,34
|9,50
|-1,68
|Akiş GMYO
|3,64
|3,70
|-1,62
|Ülker Bisküvi
|21,86
|22,22
|-1,62
|Aksa
|11,28
|11,46
|-1,57
|Koza Madencilik
|13,42
|13,62
|-1,47
|İş GMYO
|2,06
|2,09
|-1,44
|Şekerbank
|1,41
|1,43
|-1,40
|Pegasus
|62,75
|63,60
|-1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)