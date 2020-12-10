Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|17,30
|17,98
|-3,78
|Doğan Holding
|3,06
|3,12
|-1,92
|Gözde Girişim
|7,02
|7,12
|-1,40
|Albaraka Türk
|1,67
|1,69
|-1,18
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,16
|14,32
|-1,12
|DO-CO
|502,00
|507,00
|-0,99
|Arçelik
|29,60
|29,88
|-0,94
|Çelebi
|93,40
|94,20
|-0,85
|MLP Sağlık
|19,14
|19,30
|-0,83
|Akiş GMYO
|3,73
|3,76
|-0,80
|Türk Telekom
|7,85
|7,91
|-0,76
|Logo Yazılım
|105,60
|106,40
|-0,75
|Aksigorta
|8,04
|8,10
|-0,74
|Alarko Holding
|6,89
|6,94
|-0,72
|Bursa Çimento
|8,86
|8,92
|-0,67
|Karel Elektronik
|20,08
|20,20
|-0,59
|Deva Holding
|24,26
|24,40
|-0,57
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,83
|1,84
|-0,54
|TAV Havalimanları
|20,48
|20,58
|-0,49
|Bizim Mağazaları
|15,55
|15,61
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)