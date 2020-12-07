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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:34:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.745,602.836,50-3,20
Karel Elektronik19,7320,26-2,62
Şekerbank1,381,41-2,13
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,891,93-2,07
Türk Telekom7,727,88-2,03
Kerevitaş Gıda6,856,96-1,58
İş Bankası (C)6,516,61-1,51
Doğuş Otomotiv27,7628,18-1,49
Bizim Mağazaları15,9616,20-1,48
Gübre Fabrikaları50,3551,10-1,47
Akbank6,096,18-1,46
Good-Year7,477,57-1,32
Logo Yazılım107,80109,20-1,28
Kardemir (D)4,854,91-1,22
Alcatel Lucent Teletaş28,1628,50-1,19
Ülker Bisküvi21,7422,00-1,18
Sabancı Holding10,0810,20-1,18
Netaş Telekomünikasyon20,6820,92-1,15
Arçelik28,1228,44-1,13
Turkcell15,4815,65-1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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