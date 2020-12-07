Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.745,60
|2.836,50
|-3,20
|Karel Elektronik
|19,73
|20,26
|-2,62
|Şekerbank
|1,38
|1,41
|-2,13
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,89
|1,93
|-2,07
|Türk Telekom
|7,72
|7,88
|-2,03
|Kerevitaş Gıda
|6,85
|6,96
|-1,58
|İş Bankası (C)
|6,51
|6,61
|-1,51
|Doğuş Otomotiv
|27,76
|28,18
|-1,49
|Bizim Mağazaları
|15,96
|16,20
|-1,48
|Gübre Fabrikaları
|50,35
|51,10
|-1,47
|Akbank
|6,09
|6,18
|-1,46
|Good-Year
|7,47
|7,57
|-1,32
|Logo Yazılım
|107,80
|109,20
|-1,28
|Kardemir (D)
|4,85
|4,91
|-1,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,16
|28,50
|-1,19
|Ülker Bisküvi
|21,74
|22,00
|-1,18
|Sabancı Holding
|10,08
|10,20
|-1,18
|Netaş Telekomünikasyon
|20,68
|20,92
|-1,15
|Arçelik
|28,12
|28,44
|-1,13
|Turkcell
|15,48
|15,65
|-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)