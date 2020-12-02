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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:27:51 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv27,9828,98-3,45
Çelebi97,8599,85-2,00
Türk Hava Yolları12,2912,50-1,68
TAV Havalimanları20,0620,40-1,67
Bizim Mağazaları16,1116,38-1,65
Migros Ticaret41,9442,50-1,32
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,282,31-1,30
Gübre Fabrikaları50,7551,40-1,26
Tat Gıda11,1111,21-0,89
Sasa Polyester17,2417,37-0,75
Kerevitaş Gıda7,117,16-0,70
Yataş11,7711,85-0,68
Pınar Et Ve Un24,2224,38-0,66
Kordsa Teknik Tekstil14,8314,92-0,60
MLP Sağlık20,0820,18-0,50
Emlak Konut GMYO2,182,19-0,46
Bim Mağazalar70,1070,35-0,36
Yapı ve Kredi Bankası2,982,99-0,33
Deva Holding24,3224,40-0,33
Aksa10,8510,88-0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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