Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|27,98
|28,98
|-3,45
|Çelebi
|97,85
|99,85
|-2,00
|Türk Hava Yolları
|12,29
|12,50
|-1,68
|TAV Havalimanları
|20,06
|20,40
|-1,67
|Bizim Mağazaları
|16,11
|16,38
|-1,65
|Migros Ticaret
|41,94
|42,50
|-1,32
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,28
|2,31
|-1,30
|Gübre Fabrikaları
|50,75
|51,40
|-1,26
|Tat Gıda
|11,11
|11,21
|-0,89
|Sasa Polyester
|17,24
|17,37
|-0,75
|Kerevitaş Gıda
|7,11
|7,16
|-0,70
|Yataş
|11,77
|11,85
|-0,68
|Pınar Et Ve Un
|24,22
|24,38
|-0,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,83
|14,92
|-0,60
|MLP Sağlık
|20,08
|20,18
|-0,50
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|2,19
|-0,46
|Bim Mağazalar
|70,10
|70,35
|-0,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,98
|2,99
|-0,33
|Deva Holding
|24,32
|24,40
|-0,33
|Aksa
|10,85
|10,88
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)