Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|14,50
|14,58
|-0,55
|Çelebi
|67,75
|68,10
|-0,51
|Doğan Holding
|2,14
|2,15
|-0,47
|Akbank
|4,90
|4,92
|-0,41
|Arçelik
|21,92
|22,00
|-0,36
|Garanti Bankası
|6,78
|6,80
|-0,29
|Enerjisa Enerji
|8,17
|8,19
|-0,24
|Vakıflar Bankası
|4,10
|4,11
|-0,24
|Bim Mağazalar
|67,60
|67,75
|-0,22
|Brisa
|11,21
|11,21
|0,00
|Global Yat. Holding
|4,37
|4,37
|0,00
|Migros Ticaret
|38,30
|38,30
|0,00
|T.S.K.B.
|1,10
|1,10
|0,00
|Halkbank
|5,08
|5,08
|0,00
|Pegasus
|45,02
|45,00
|0,04
|ASELSAN
|16,89
|16,88
|0,06
|Hektaş
|12,12
|12,11
|0,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,79
|8,78
|0,11
|Coca Cola İçecek
|44,04
|43,98
|0,14
|Ege Endüstri
|730,80
|729,40
|0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)