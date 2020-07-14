Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|20,84
|22,72
|-8,27
|Logo Yazılım
|91,75
|94,00
|-2,39
|Aygaz
|11,75
|11,95
|-1,67
|Aksa Enerji
|5,75
|5,83
|-1,37
|Trakya Cam
|4,49
|4,55
|-1,32
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|MLP Sağlık
|20,58
|20,80
|-1,06
|Brisa
|12,56
|12,69
|-1,02
|Odaş Elektrik
|2,92
|2,95
|-1,02
|Enerjisa Enerji
|8,78
|8,87
|-1,01
|Akçansa
|13,84
|13,98
|-1,00
|Türk Telekom
|8,08
|8,16
|-0,98
|Petkim
|4,28
|4,32
|-0,93
|Alarko Holding
|5,75
|5,80
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|44,78
|45,16
|-0,84
|Çemtaş
|8,60
|8,67
|-0,81
|Vakıflar Bankası
|4,95
|4,99
|-0,80
|Aksigorta
|7,73
|7,79
|-0,77
|İpek Doğal Enerji
|14,21
|14,32
|-0,77
|Klimasan Klima
|16,03
|16,15
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)