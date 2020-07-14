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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:45:21 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 20,84 22,72 -8,27
Logo Yazılım 91,75 94,00 -2,39
Aygaz 11,75 11,95 -1,67
Aksa Enerji 5,75 5,83 -1,37
Trakya Cam 4,49 4,55 -1,32
Net Holding 2,56 2,59 -1,16
MLP Sağlık 20,58 20,80 -1,06
Brisa 12,56 12,69 -1,02
Odaş Elektrik 2,92 2,95 -1,02
Enerjisa Enerji 8,78 8,87 -1,01
Akçansa 13,84 13,98 -1,00
Türk Telekom 8,08 8,16 -0,98
Petkim 4,28 4,32 -0,93
Alarko Holding 5,75 5,80 -0,86
Coca Cola İçecek 44,78 45,16 -0,84
Çemtaş 8,60 8,67 -0,81
Vakıflar Bankası 4,95 4,99 -0,80
Aksigorta 7,73 7,79 -0,77
İpek Doğal Enerji 14,21 14,32 -0,77
Klimasan Klima 16,03 16,15 -0,74


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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