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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:47:04 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,20 4,32 -2,78
Mavi Giyim 45,42 46,38 -2,07
Alkim Kimya 12,23 12,44 -1,69
Çelebi 86,65 88,10 -1,65
Tat Gıda 8,87 9,00 -1,44
Good-Year 4,87 4,94 -1,42
Aksa Enerji 4,75 4,81 -1,25
Doğuş Otomotiv 10,77 10,90 -1,19
Bim Mağazalar 63,25 64,00 -1,17
Pegasus 59,75 60,45 -1,16
Kardemir (D) 2,58 2,61 -1,15
Aksigorta 6,33 6,40 -1,09
Karsan Otomotiv 1,83 1,85 -1,08
Sarkuysan 5,69 5,75 -1,04
MLP Sağlık 16,26 16,43 -1,03
Türk Traktör 62,65 63,30 -1,03
Brisa 10,94 11,05 -1,00
Kerevitaş Gıda 3,98 4,02 -1,00
Borusan Mannesmann 10,39 10,48 -0,86
Torunlar GMYO 2,62 2,64 -0,76


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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