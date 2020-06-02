Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,20
|4,32
|-2,78
|Mavi Giyim
|45,42
|46,38
|-2,07
|Alkim Kimya
|12,23
|12,44
|-1,69
|Çelebi
|86,65
|88,10
|-1,65
|Tat Gıda
|8,87
|9,00
|-1,44
|Good-Year
|4,87
|4,94
|-1,42
|Aksa Enerji
|4,75
|4,81
|-1,25
|Doğuş Otomotiv
|10,77
|10,90
|-1,19
|Bim Mağazalar
|63,25
|64,00
|-1,17
|Pegasus
|59,75
|60,45
|-1,16
|Kardemir (D)
|2,58
|2,61
|-1,15
|Aksigorta
|6,33
|6,40
|-1,09
|Karsan Otomotiv
|1,83
|1,85
|-1,08
|Sarkuysan
|5,69
|5,75
|-1,04
|MLP Sağlık
|16,26
|16,43
|-1,03
|Türk Traktör
|62,65
|63,30
|-1,03
|Brisa
|10,94
|11,05
|-1,00
|Kerevitaş Gıda
|3,98
|4,02
|-1,00
|Borusan Mannesmann
|10,39
|10,48
|-0,86
|Torunlar GMYO
|2,62
|2,64
|-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)