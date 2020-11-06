Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,04
|35,58
|-4,33
|Netaş Telekomünikasyon
|22,04
|22,84
|-3,50
|Gübre Fabrikaları
|37,34
|38,56
|-3,16
|Kartonsan
|2.099,00
|2.144,20
|-2,11
|Ege Endüstri
|1.132,80
|1.151,00
|-1,58
|Doğuş Otomotiv
|20,50
|20,82
|-1,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,40
|10,55
|-1,42
|Ülker Bisküvi
|21,86
|22,14
|-1,26
|Sasa Polyester
|16,31
|16,43
|-0,73
|Arçelik
|27,78
|27,98
|-0,71
|Gözde Girişim
|6,71
|6,75
|-0,59
|Odaş Elektrik
|3,57
|3,59
|-0,56
|Şişe Cam
|6,60
|6,63
|-0,45
|Halk GMYO
|2,57
|2,58
|-0,39
|Aygaz
|11,47
|11,51
|-0,35
|Aksigorta
|7,34
|7,36
|-0,27
|Özak GMYO
|4,27
|4,28
|-0,23
|Halkbank
|4,91
|4,92
|-0,20
|Akbank
|5,00
|5,01
|-0,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,13
|12,15
|-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)