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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:43:22 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 34,04 35,58 -4,33
Netaş Telekomünikasyon 22,04 22,84 -3,50
Gübre Fabrikaları 37,34 38,56 -3,16
Kartonsan 2.099,00 2.144,20 -2,11
Ege Endüstri 1.132,80 1.151,00 -1,58
Doğuş Otomotiv 20,50 20,82 -1,54
Tümosan Motor ve Traktör 10,40 10,55 -1,42
Ülker Bisküvi 21,86 22,14 -1,26
Sasa Polyester 16,31 16,43 -0,73
Arçelik 27,78 27,98 -0,71
Gözde Girişim 6,71 6,75 -0,59
Odaş Elektrik 3,57 3,59 -0,56
Şişe Cam 6,60 6,63 -0,45
Halk GMYO 2,57 2,58 -0,39
Aygaz 11,47 11,51 -0,35
Aksigorta 7,34 7,36 -0,27
Özak GMYO 4,27 4,28 -0,23
Halkbank 4,91 4,92 -0,20
Akbank 5,00 5,01 -0,20
Kordsa Teknik Tekstil 12,13 12,15 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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