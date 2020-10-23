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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:29:14 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,90 1,99 -4,52
İndeks Bilgisayar 18,22 18,75 -2,83
Türk Traktör 120,40 123,50 -2,51
Tekfen Holding 14,63 15,00 -2,47
Arçelik 27,86 28,48 -2,18
Emlak Konut GMYO 1,86 1,90 -2,11
Akiş GMYO 4,51 4,60 -1,96
Enka İnşaat 7,20 7,34 -1,91
Bim Mağazalar 71,75 72,95 -1,64
Sabancı Holding 8,46 8,58 -1,40
Yapı ve Kredi Bankası 2,22 2,25 -1,33
Özak GMYO 4,59 4,65 -1,29
Akbank 5,06 5,12 -1,17
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,71 1,73 -1,16
İş Yatırım Menkul Değerler 10,83 10,95 -1,10
Vakıflar Bankası 4,07 4,11 -0,97
ARD Bilişim Teknolojileri 38,88 39,22 -0,87
Garanti Bankası 7,04 7,10 -0,85
Kardemir (D) 3,53 3,56 -0,84
Ülker Bisküvi 23,92 24,12 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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