Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|8,01
|8,28
|-3,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,42
|10,65
|-2,16
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,66
|1,69
|-1,78
|Koza Altın
|79,50
|80,90
|-1,73
|Torunlar GMYO
|4,15
|4,22
|-1,66
|GSD Holding
|2,49
|2,53
|-1,58
|Koza Madencilik
|13,51
|13,72
|-1,53
|Çelebi
|75,75
|76,90
|-1,50
|Akçansa
|14,14
|14,35
|-1,46
|Türk Telekom
|7,72
|7,83
|-1,40
|DO-CO
|331,50
|336,20
|-1,40
|MLP Sağlık
|18,23
|18,45
|-1,19
|Gözde Girişim
|6,66
|6,74
|-1,19
|Odaş Elektrik
|3,38
|3,42
|-1,17
|Good-Year
|6,18
|6,25
|-1,12
|Borusan Mannesmann
|15,78
|15,95
|-1,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,28
|11,40
|-1,05
|Aksa Enerji
|6,75
|6,82
|-1,03
|Bursa Çimento
|6,91
|6,98
|-1,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,28
|12,40
|-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)