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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:02:17 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 80,80 83,80 -3,58
Brisa 14,51 14,99 -3,20
Doğuş Otomotiv 16,79 17,19 -2,33
Pınar Et Ve Un 25,32 25,86 -2,09
İpek Doğal Enerji 12,79 13,05 -1,99
Torunlar GMYO 4,18 4,26 -1,88
Gözde Girişim 6,63 6,75 -1,78
Aksa Enerji 6,68 6,79 -1,62
Deva Holding 19,80 20,10 -1,49
Zorlu Enerji 2,84 2,88 -1,39
Türk Traktör 108,10 109,50 -1,28
Pınar Süt 22,74 23,02 -1,22
İş Finansal Kiralama 4,09 4,14 -1,21
Akiş GMYO 3,55 3,59 -1,11
Özak GMYO 4,50 4,55 -1,10
Sabancı Holding 8,54 8,61 -0,81
Bim Mağazalar 69,45 70,00 -0,79
İskenderun Demir Çelik 7,60 7,66 -0,78
İş Bankası (C) 5,37 5,41 -0,74
Vakıflar Bankası 4,10 4,13 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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