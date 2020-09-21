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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:41:05 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 10,29 10,60 -2,92
Enka İnşaat 6,99 7,20 -2,92
Kartonsan 689,40 710,00 -2,90
Türk Traktör 97,70 99,95 -2,25
Klimasan Klima 14,32 14,62 -2,05
Albaraka Türk 1,48 1,51 -1,99
Vestel 17,11 17,43 -1,84
Good-Year 4,89 4,98 -1,81
Sabancı Holding 7,64 7,77 -1,67
Akbank 4,79 4,87 -1,64
Çelebi 68,10 69,20 -1,59
Hektaş 12,70 12,90 -1,55
Anadolu Efes 20,68 21,00 -1,52
Aksigorta 7,20 7,31 -1,50
Türk Hava Yolları 10,49 10,65 -1,50
Koç Holding 14,44 14,66 -1,50
Ege Endüstri 731,90 743,00 -1,49
Zorlu Enerji 2,65 2,69 -1,49
TAV Havalimanları 15,30 15,53 -1,48
Tümosan Motor ve Traktör 7,59 7,70 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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