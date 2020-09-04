Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,13
|5,25
|-2,29
|Logo Yazılım
|88,65
|90,60
|-2,15
|Coca Cola İçecek
|44,12
|44,80
|-1,52
|Gübre Fabrikaları
|29,84
|30,16
|-1,06
|Doğuş Otomotiv
|14,76
|14,90
|-0,94
|Koza Altın
|76,50
|77,00
|-0,65
|İskenderun Demir Çelik
|6,71
|6,75
|-0,59
|Çelebi
|68,40
|68,75
|-0,51
|Kardemir (D)
|2,96
|2,97
|-0,34
|Otokar
|137,20
|137,60
|-0,29
|Vestel
|18,25
|18,30
|-0,27
|Ege Endüstri
|698,40
|700,30
|-0,27
|Akçansa
|11,67
|11,70
|-0,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,96
|7,98
|-0,25
|Enerjisa Enerji
|8,16
|8,18
|-0,24
|Ereğli Demir Çelik
|8,71
|8,73
|-0,23
|Turkcell
|14,46
|14,48
|-0,14
|Kartonsan
|586,70
|587,50
|-0,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|7,39
|-0,14
|Deva Holding
|18,99
|19,00
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)