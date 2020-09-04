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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:37:53 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,13 5,25 -2,29
Logo Yazılım 88,65 90,60 -2,15
Coca Cola İçecek 44,12 44,80 -1,52
Gübre Fabrikaları 29,84 30,16 -1,06
Doğuş Otomotiv 14,76 14,90 -0,94
Koza Altın 76,50 77,00 -0,65
İskenderun Demir Çelik 6,71 6,75 -0,59
Çelebi 68,40 68,75 -0,51
Kardemir (D) 2,96 2,97 -0,34
Otokar 137,20 137,60 -0,29
Vestel 18,25 18,30 -0,27
Ege Endüstri 698,40 700,30 -0,27
Akçansa 11,67 11,70 -0,26
İş Yatırım Menkul Değerler 7,96 7,98 -0,25
Enerjisa Enerji 8,16 8,18 -0,24
Ereğli Demir Çelik 8,71 8,73 -0,23
Turkcell 14,46 14,48 -0,14
Kartonsan 586,70 587,50 -0,14
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 7,39 -0,14
Deva Holding 18,99 19,00 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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