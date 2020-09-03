  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:31:10 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,39 5,54 -2,71
Halkbank 5,19 5,30 -2,08
T.S.K.B. 1,09 1,11 -1,80
Vakıflar Bankası 4,13 4,19 -1,43
Emlak Konut GMYO 1,75 1,77 -1,13
Logo Yazılım 91,85 92,85 -1,08
Good-Year 4,76 4,81 -1,04
TAV Havalimanları 14,93 15,08 -0,99
Ford Otosan 81,65 82,45 -0,97
Şekerbank 1,37 1,38 -0,72
Kardemir (D) 2,92 2,94 -0,68
Türkiye Sigorta 6,14 6,18 -0,65
Anadolu Grubu Holding 16,37 16,47 -0,61
Çemtaş 11,53 11,60 -0,60
Migros Ticaret 38,36 38,56 -0,52
Petkim 3,93 3,95 -0,51
Yapı ve Kredi Bankası 2,04 2,05 -0,49
Global Yatırım Holding 4,45 4,47 -0,45
Garanti Bankası 6,82 6,85 -0,44
Tekfen Holding 14,89 14,95 -0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü
Gündem

Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 49 saatlik uçuş yaparak toplam uçuş süresini 230 saate çıkardı. Geli..
Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar
Gündem

Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in 10 yıl 6 a..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı