Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|5,39
|5,54
|-2,71
|Halkbank
|5,19
|5,30
|-2,08
|T.S.K.B.
|1,09
|1,11
|-1,80
|Vakıflar Bankası
|4,13
|4,19
|-1,43
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|1,77
|-1,13
|Logo Yazılım
|91,85
|92,85
|-1,08
|Good-Year
|4,76
|4,81
|-1,04
|TAV Havalimanları
|14,93
|15,08
|-0,99
|Ford Otosan
|81,65
|82,45
|-0,97
|Şekerbank
|1,37
|1,38
|-0,72
|Kardemir (D)
|2,92
|2,94
|-0,68
|Türkiye Sigorta
|6,14
|6,18
|-0,65
|Anadolu Grubu Holding
|16,37
|16,47
|-0,61
|Çemtaş
|11,53
|11,60
|-0,60
|Migros Ticaret
|38,36
|38,56
|-0,52
|Petkim
|3,93
|3,95
|-0,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,04
|2,05
|-0,49
|Global Yatırım Holding
|4,45
|4,47
|-0,45
|Garanti Bankası
|6,82
|6,85
|-0,44
|Tekfen Holding
|14,89
|14,95
|-0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)