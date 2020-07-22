Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|590,60
|611,00
|-3,34
|MLP Sağlık
|19,20
|19,61
|-2,09
|Bizim Mağazaları
|19,17
|19,48
|-1,59
|Anadolu Efes
|21,04
|21,36
|-1,50
|Borusan Mannesmann
|12,71
|12,87
|-1,24
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|Gübre Fabrikaları
|29,38
|29,72
|-1,14
|Migros Ticaret
|42,20
|42,66
|-1,08
|Aksa
|7,38
|7,46
|-1,07
|Karel Elektronik
|16,71
|16,89
|-1,07
|Anadolu Grubu Holding
|20,50
|20,70
|-0,97
|Trakya Cam
|4,28
|4,32
|-0,93
|Brisa
|12,40
|12,50
|-0,80
|Alarko Holding
|5,64
|5,68
|-0,70
|Deva Holding
|20,06
|20,20
|-0,69
|Şişe Cam
|6,28
|6,32
|-0,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,03
|8,08
|-0,62
|Tat Gıda
|10,45
|10,51
|-0,57
|Çimsa
|11,29
|11,35
|-0,53
|Good-Year
|5,68
|5,71
|-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)