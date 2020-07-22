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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:29:06 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 590,60 611,00 -3,34
MLP Sağlık 19,20 19,61 -2,09
Bizim Mağazaları 19,17 19,48 -1,59
Anadolu Efes 21,04 21,36 -1,50
Borusan Mannesmann 12,71 12,87 -1,24
Net Holding 2,56 2,59 -1,16
Gübre Fabrikaları 29,38 29,72 -1,14
Migros Ticaret 42,20 42,66 -1,08
Aksa 7,38 7,46 -1,07
Karel Elektronik 16,71 16,89 -1,07
Anadolu Grubu Holding 20,50 20,70 -0,97
Trakya Cam 4,28 4,32 -0,93
Brisa 12,40 12,50 -0,80
Alarko Holding 5,64 5,68 -0,70
Deva Holding 20,06 20,20 -0,69
Şişe Cam 6,28 6,32 -0,63
Tümosan Motor ve Traktör 8,03 8,08 -0,62
Tat Gıda 10,45 10,51 -0,57
Çimsa 11,29 11,35 -0,53
Good-Year 5,68 5,71 -0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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