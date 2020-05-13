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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:27:17 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 4,65 4,75 -2,11
Adana Çimento (A) 10,08 10,24 -1,56
Kordsa Teknik Tekstil 10,55 10,70 -1,40
Kartonsan 482,60 488,70 -1,25
Logo Yazılım 74,15 74,80 -0,87
Çemtaş 7,37 7,43 -0,81
Pegasus 50,00 50,40 -0,79
Hektaş 13,26 13,35 -0,67
Koç Holding 15,18 15,28 -0,65
Ereğli Demir Çelik 8,01 8,06 -0,62
MLP Sağlık 15,68 15,77 -0,57
Çimsa 7,55 7,59 -0,53
Aksigorta 5,83 5,86 -0,51
Net Holding 2,04 2,05 -0,49
Anadolu Cam 4,09 4,11 -0,49
Tüpraş 84,65 85,05 -0,47
Turkcell 13,60 13,66 -0,44
Vakıflar Bankası 4,63 4,65 -0,43
Arçelik 15,20 15,25 -0,33
İskenderun Demir Çelik 7,00 7,02 -0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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