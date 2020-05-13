Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|4,65
|4,75
|-2,11
|Adana Çimento (A)
|10,08
|10,24
|-1,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,55
|10,70
|-1,40
|Kartonsan
|482,60
|488,70
|-1,25
|Logo Yazılım
|74,15
|74,80
|-0,87
|Çemtaş
|7,37
|7,43
|-0,81
|Pegasus
|50,00
|50,40
|-0,79
|Hektaş
|13,26
|13,35
|-0,67
|Koç Holding
|15,18
|15,28
|-0,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,01
|8,06
|-0,62
|MLP Sağlık
|15,68
|15,77
|-0,57
|Çimsa
|7,55
|7,59
|-0,53
|Aksigorta
|5,83
|5,86
|-0,51
|Net Holding
|2,04
|2,05
|-0,49
|Anadolu Cam
|4,09
|4,11
|-0,49
|Tüpraş
|84,65
|85,05
|-0,47
|Turkcell
|13,60
|13,66
|-0,44
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,65
|-0,43
|Arçelik
|15,20
|15,25
|-0,33
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|7,02
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)