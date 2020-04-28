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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-28 14:29:36 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Soda Sanayii 6,01 6,25 -3,84
Kerevitaş Gıda 4,25 4,41 -3,63
Tat Gıda 7,67 7,91 -3,03
Karel Elektronik 16,37 16,86 -2,91
Klimasan Klima 17,16 17,67 -2,89
Logo Yazılım 72,65 74,50 -2,48
Netaş Telekomünikasyon 13,84 14,16 -2,26
Reysaş GMYO 5,94 6,07 -2,14
Trakya Cam 3,38 3,45 -2,03
Vestel 12,55 12,75 -1,57
Güneş Sigorta 3,15 3,20 -1,56
Gözde Girişim 4,06 4,12 -1,46
Çelebi 90,70 91,90 -1,31
Aksa Enerji 3,94 3,99 -1,25
Sasa Polyester 8,92 9,03 -1,22
Bim Mağazalar 55,05 55,70 -1,17
Türk Traktör 56,55 57,20 -1,14
Doğan Holding 1,83 1,85 -1,08
TAV Havalimanları 18,51 18,71 -1,07
Tekfen Holding 14,22 14,37 -1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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