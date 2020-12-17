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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:42:36 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Arçelik29,7630,24-1,59
Özak GMYO5,165,24-1,53
Coca Cola İçecek62,6563,55-1,42
Doğan Holding3,113,15-1,27
Aksigorta8,578,64-0,81
Tofaş Oto Fabrikası32,2632,46-0,62
Odaş Elektrik4,044,06-0,49
Alkim Kimya14,2514,32-0,49
Selçuk Ecza Deposu15,0215,08-0,40
Türk Traktör163,70164,20-0,30
Brisa19,7819,84-0,30
Anadolu Grubu Holding24,3424,40-0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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