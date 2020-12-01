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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:34:31 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pınar Et Ve Un24,6025,54-3,68
Pınar Süt22,5823,44-3,67
MLP Sağlık20,3821,14-3,60
Deva Holding24,6225,40-3,07
Kerevitaş Gıda7,177,37-2,71
Bizim Mağazaları16,5116,95-2,60
Şok Marketler12,2812,56-2,23
Kardemir (D)4,804,90-2,04
Tat Gıda11,1711,40-2,02
Migros Ticaret41,4242,18-1,80
Türk Telekom7,597,68-1,17
Gübre Fabrikaları51,2051,70-0,97
Halk GMYO3,093,11-0,64
Halkbank5,325,35-0,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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