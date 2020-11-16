Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enerjisa Enerji
|9,90
|10,12
|-2,17
|Anadolu Efes
|22,30
|22,60
|-1,33
|Türk Telekom
|7,93
|8,01
|-1,00
|Good-Year
|7,60
|7,63
|-0,39
|Koza Altın
|75,35
|75,60
|-0,33
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,97
|13,01
|-0,31
|İndeks Bilgisayar
|16,57
|16,58
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)