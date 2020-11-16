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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:37:27 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Enerjisa Enerji9,9010,12-2,17
Anadolu Efes22,3022,60-1,33
Türk Telekom7,938,01-1,00
Good-Year7,607,63-0,39
Koza Altın75,3575,60-0,33
İş Yatırım Menkul Değerler12,9713,01-0,31
İndeks Bilgisayar16,5716,58-0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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