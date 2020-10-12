Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|9,22
|9,37
|-1,60
|Tüpraş
|81,95
|83,05
|-1,32
|Çelebi
|78,00
|78,80
|-1,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,98
|30,02
|-0,13
|Sabancı Holding
|8,49
|8,50
|-0,12
|Koç Holding
|14,70
|14,71
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)