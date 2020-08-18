Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|12,24
|12,70
|-3,62
|Karsan Otomotiv
|2,79
|2,86
|-2,45
|Migros Ticaret
|38,70
|39,30
|-1,53
|Selçuk Ecza Deposu
|8,04
|8,15
|-1,35
|Türk Traktör
|95,55
|96,80
|-1,29
|Netaş Telekomünikasyon
|15,18
|15,33
|-0,98
|GSD Holding
|2,40
|2,42
|-0,83
|MLP Sağlık
|16,04
|16,15
|-0,68
|Ford Otosan
|86,75
|87,30
|-0,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,11
|7,15
|-0,56
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,93
|-0,52
|Şok Marketler
|12,66
|12,71
|-0,39
|Kardemir (D)
|2,84
|2,85
|-0,35
|Bursa Çimento
|5,75
|5,76
|-0,17
|Aksa
|6,98
|6,99
|-0,14
|Kartonsan
|643,10
|644,00
|-0,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,31
|7,32
|-0,14
|Karel Elektronik
|16,42
|16,44
|-0,12
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,54
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)