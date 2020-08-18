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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:26:28 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 12,24 12,70 -3,62
Karsan Otomotiv 2,79 2,86 -2,45
Migros Ticaret 38,70 39,30 -1,53
Selçuk Ecza Deposu 8,04 8,15 -1,35
Türk Traktör 95,55 96,80 -1,29
Netaş Telekomünikasyon 15,18 15,33 -0,98
GSD Holding 2,40 2,42 -0,83
MLP Sağlık 16,04 16,15 -0,68
Ford Otosan 86,75 87,30 -0,63
Tümosan Motor ve Traktör 7,11 7,15 -0,56
Emlak Konut GMYO 1,92 1,93 -0,52
Şok Marketler 12,66 12,71 -0,39
Kardemir (D) 2,84 2,85 -0,35
Bursa Çimento 5,75 5,76 -0,17
Aksa 6,98 6,99 -0,14
Kartonsan 643,10 644,00 -0,14
İş Yatırım Menkul Değerler 7,31 7,32 -0,14
Karel Elektronik 16,42 16,44 -0,12
Ereğli Demir Çelik 8,53 8,54 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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