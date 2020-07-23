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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:33:59 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 17,64 18,02 -2,11
Tat Gıda 11,36 11,56 -1,73
Türk Traktör 96,40 97,60 -1,23
Alarko GMYO 17,73 17,88 -0,84
Emlak Konut GMYO 2,35 2,37 -0,84
Torunlar GMYO 4,94 4,98 -0,80
Bizim Mağazaları 18,90 19,01 -0,58
Yataş 8,61 8,65 -0,46
Otokar 169,70 170,40 -0,41
Özak GMYO 4,74 4,75 -0,21
DO-CO 340,20 340,50 -0,09
Kordsa Teknik Tekstil 12,46 12,47 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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