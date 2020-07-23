Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|17,64
|18,02
|-2,11
|Tat Gıda
|11,36
|11,56
|-1,73
|Türk Traktör
|96,40
|97,60
|-1,23
|Alarko GMYO
|17,73
|17,88
|-0,84
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|2,37
|-0,84
|Torunlar GMYO
|4,94
|4,98
|-0,80
|Bizim Mağazaları
|18,90
|19,01
|-0,58
|Yataş
|8,61
|8,65
|-0,46
|Otokar
|169,70
|170,40
|-0,41
|Özak GMYO
|4,74
|4,75
|-0,21
|DO-CO
|340,20
|340,50
|-0,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,46
|12,47
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)