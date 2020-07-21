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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:29:42 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 5,64 5,85 -3,59
Alarko GMYO 18,78 19,12 -1,78
Ford Otosan 78,80 80,00 -1,50
Otokar 171,50 174,00 -1,44
Tümosan Motor ve Traktör 8,38 8,49 -1,30
Global Yatırım Holding 4,72 4,78 -1,26
Kartonsan 627,00 633,70 -1,06
Aksa 7,63 7,71 -1,04
Tofaş Oto Fabrikası 26,90 27,08 -0,66
Türk Traktör 98,65 98,80 -0,15
Enka İnşaat 6,74 6,75 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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