Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|5,85
|-3,59
|Alarko GMYO
|18,78
|19,12
|-1,78
|Ford Otosan
|78,80
|80,00
|-1,50
|Otokar
|171,50
|174,00
|-1,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,38
|8,49
|-1,30
|Global Yatırım Holding
|4,72
|4,78
|-1,26
|Kartonsan
|627,00
|633,70
|-1,06
|Aksa
|7,63
|7,71
|-1,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,90
|27,08
|-0,66
|Türk Traktör
|98,65
|98,80
|-0,15
|Enka İnşaat
|6,74
|6,75
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)