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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:39:08 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 539,00 490,00 10,00
Kerevitaş Gıda 5,28 4,87 8,42
Oyak Çimento 9,16 8,45 8,40
Zorlu Enerji 2,75 2,54 8,27
Alarko GMYO 18,05 17,03 5,99
Odaş Elektrik 2,84 2,69 5,58
Albaraka Türk 1,73 1,64 5,49
Net Holding 2,50 2,37 5,49
Akçansa 13,96 13,25 5,36
Bursa Çimento 4,64 4,41 5,22
Özak GMYO 4,45 4,23 5,20
Çimsa 10,98 10,44 5,17
MLP Sağlık 21,04 20,04 4,99
Tümosan Motor ve Traktör 7,19 6,85 4,96
Logo Yazılım 92,40 88,05 4,94
İş Fin.Kir. 4,00 3,82 4,71
Şekerbank 1,61 1,54 4,55
Aksigorta 7,54 7,22 4,43
Torunlar GMYO 3,79 3,63 4,41
Aksa Enerji 5,86 5,62 4,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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