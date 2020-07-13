Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|539,00
|490,00
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|4,87
|8,42
|Oyak Çimento
|9,16
|8,45
|8,40
|Zorlu Enerji
|2,75
|2,54
|8,27
|Alarko GMYO
|18,05
|17,03
|5,99
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,69
|5,58
|Albaraka Türk
|1,73
|1,64
|5,49
|Net Holding
|2,50
|2,37
|5,49
|Akçansa
|13,96
|13,25
|5,36
|Bursa Çimento
|4,64
|4,41
|5,22
|Özak GMYO
|4,45
|4,23
|5,20
|Çimsa
|10,98
|10,44
|5,17
|MLP Sağlık
|21,04
|20,04
|4,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,19
|6,85
|4,96
|Logo Yazılım
|92,40
|88,05
|4,94
|İş Fin.Kir.
|4,00
|3,82
|4,71
|Şekerbank
|1,61
|1,54
|4,55
|Aksigorta
|7,54
|7,22
|4,43
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,63
|4,41
|Aksa Enerji
|5,86
|5,62
|4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)