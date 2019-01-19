0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:03
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 

Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.

7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.

8. O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.

9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar. 

(Hümeze Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Yüce Allah buyuruyor ki: 

Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

O beni anarken ben onunla beraberim.

O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım.

O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım.

O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım.

O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(Müslim, Zikir, 2)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 08:03
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Hümeze Suresi
  3. arkadan çekiştirmek
  4. yüze karşı eğlenmek
  5. hutame
  6. Allah'ı anmak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus ordusu, Münbiç'in çevresinde bağımsız ve 'ortak' devriye yapıyor
    1. Rus ordusu, Münbiç'in çevresinde..
    2. 12 Eylül davası tekrar görülmeye..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Teröristlerin taciz ateşine karşılık..
    5. Batman'da terörist cenazesine katılan..
    6. İstanbullular dikkat! İBB'den önemli..
    7. Seyir halindeki midibüs alev topuna..
    8. "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları..
    9. Dünyada bir ilk olacak... Bunu da..
    10. Paşası Adil Öksüz çıktı
    11. Tarımda algı operasyonu
    12. Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o..
    13. Türkiye bu olayı konuştu... Detaylar..
    14. Bayrampaşa'da feci olay... Arkadaşları..
    15. Sesleri duyan polisi aradı! Dehşeti..
    16. Açık açık çağrı yaptı! Yüz yüze..
    17. Türkiye ile ilgili o sözlerini inkar..
    18. Bomba iddia! Galatasaray'ın golcüsü..
    19. Beşiktaş hükmen galip mi sayılacak?..
    20. Ve yeni görevi belli oldu! İşte Oğuz..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...