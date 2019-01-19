Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.

7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.

8. O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.

9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.

(Hümeze Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Yüce Allah buyuruyor ki:



Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.



O beni anarken ben onunla beraberim.



O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım.



O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.



O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım.



O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım.



O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(Müslim, Zikir, 2)