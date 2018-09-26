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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:18
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir.

 Onlardan  kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

"Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.

  Artık vazgeçiyor musunuz?" 

(Maide Suresi, ayet: 90-91)        (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Enes’den (ra) rivâyete göre, Resûlullah (asm) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir:

1- İçki yapılacak malzemeyi sıkan kimseye,

2- sıkıştırmak için malzeme temin edene,

3- içene,

4- taşıyana,

5- kendisine taşınan kimseye,

6- ikram edip başkasına sunan kimseye,

7- alım satımını yapana,

8- kazancını yiyene,

9- satın alana

10- kendisi için satın alınana.”

(Tirmizi, Bûyu, 58; Ebû Dâvûd, Eşribe: 3)

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 07:18
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. içki ayeti
  3. kumar ayeti
  4. Maide suresi 90. ayet
  5. lanet
  6. lanetlenen kişiler
  7. içki içen
  8. içki satan
  9. içki imal eden

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