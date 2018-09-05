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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.

(Kaf Suresi, ayet: 16)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

İnsanın en büyük düşmanı nefsine, (heva ve hevesine) uymasıdır

(Buhârî, 7: 59.  5- Tirmizî, Kıyamet, 11.)

“Senin en şiddetli düşmanın, iki yanının arasında bulunan nefsindir.” 

(bk. Gazâlî, İhyâ, 3/4; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/143)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 06:24
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İnsanın düşmanı
  3. Düşman
  4. Nefis
  5. Nefs
  6. heva
  7. heves
  8. şah damarı

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