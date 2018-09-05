Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Eylül 2018 Çarşamba 06:24
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(Kaf Suresi, ayet: 16) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
İnsanın en büyük düşmanı nefsine, (heva ve hevesine) uymasıdır
(Buhârî, 7: 59. 5- Tirmizî, Kıyamet, 11.)
“Senin en şiddetli düşmanın, iki yanının arasında bulunan nefsindir.”
(bk. Gazâlî, İhyâ, 3/4; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/143)
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