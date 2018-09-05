Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.

(Kaf Suresi, ayet: 16) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



İnsanın en büyük düşmanı nefsine, (heva ve hevesine) uymasıdır

(Buhârî, 7: 59. 5- Tirmizî, Kıyamet, 11.)





“Senin en şiddetli düşmanın, iki yanının arasında bulunan nefsindir.”

(bk. Gazâlî, İhyâ, 3/4; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/143)