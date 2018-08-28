Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)



وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ



Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür.

Allah katında olan daha iyi ve devamlıdır.

Akletmez misiniz?

(Kasas Suresi, ayet: 60) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Kişinin hatalarının çok, yumuşak huyluluğunun eksik, gerçekçiliğinin az olması, gece boyu leş gibi uyuması, gündüz de boş oturması, tembel, sürekli sızlanır olması, cimri ve aç gözlü olması kişiye dindeki kötülüğü bakımından yeter.

(Münavi, Feyzü'l-Kadir, V/5, No: 6253)