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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Ağustos 2018 Cuma 09:13
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ    كِرَامًا كَاتِبِينَ    يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Hâlbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.

Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.

(İnfitar Suresi, ayet:10-11-12)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)   

"Allah Teala Hazretleri meleklerine şöyle emreder;

'Kulum kötü bir amel yapmak isteyince, onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terketti ise, bunu onun lehine bir sevap yazın.' 

'Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onu, lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa, en az on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar ona sevap yazın.' "

(Buhari, Tevhid 35; Müslim, İman 203; Tirmizi, Tefsir, En'am)

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:13
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Değerli yazıcılar
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  5. iyilik yapmak
  6. İnfitar suresi

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