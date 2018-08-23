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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Ağustos 2018 Perşembe 07:29
Günün âyet ve hadisi

 VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

(En'am Suresi, ayet:162)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)   

Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.

(Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 4561)

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 07:29
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. günlerin en büyüğü
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