Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...21 Ağustos 2018 Salı 08:23
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
(Kevser Suresi, ayet:2) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir.
O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir.
Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur.
Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.
(İbn Mâce, Edahî: 3)
YORUM YAZ