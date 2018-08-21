Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

(Kevser Suresi, ayet:2) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir.



O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir.



Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur.



Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.

(İbn Mâce, Edahî: 3)