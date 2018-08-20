Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...20 Ağustos 2018 Pazartesi 06:16
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
(En'am Suresi, ayet:162) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın."
(İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/321)
Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır.
Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de şudur: "Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehulmülkü ve lehulhamdü ve Hüve alâ külli şeyin kadir."
(Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter.)
(Camiüssağir-4405)
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