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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Ağustos 2018 Pazartesi 06:16
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

(En'am Suresi, ayet:162)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)     

"İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın."

 (İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/321)

Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır.

Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de şudur: "Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehulmülkü ve lehulhamdü ve Hüve alâ külli şeyin kadir."

(Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter.)

(Camiüssağir-4405)

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 06:16
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. kurban kesmemek
  3. kurban
  4. imkan
  5. benim namazım

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