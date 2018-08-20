Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

(En'am Suresi, ayet:162) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın."

(İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/321)

Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır.



Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de şudur: "Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehulmülkü ve lehulhamdü ve Hüve alâ külli şeyin kadir."

(Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter.)

(Camiüssağir-4405)