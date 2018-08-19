THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Ağustos 2018 Pazar 06:22
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ 

 Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının.

(Bakara Suresi, ayet:123)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)     

Bir Müslümanın, günah işlemesi emredilmediği sürece, sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır.

Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise kimseyi dinleyip itaat etmez.

(Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, İmâre 38)

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 06:22
  1. Günün âyet ve hadisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da can pazarı!
    1. Erzurum'da can pazarı!
    2. 18 bin doktor bu raporu imzaladı!
    3. Messi'den 6 bininci gol!
    4. ABD Başkanı Trump’tan Suriye açıklaması
    5. Almanya’dan Fransa’ya sınır kontrolü
    6. İhanetin notu eski CHP'li başkanın..
    7. CHP'de Muharrem İnce kavgası!
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. Cenk Tosun'lu Everton'dan kritik 3 puan!
    10. Ve Ronaldo İtalya'da ilk maçına çıktı!..
    11. Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam..
    12. Ahmet Çakar'dan Volkan Demirel'e çok..
    13. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    14. Fenerbahçe'de ayrılık! Cocu açıklama..
    15. Başkan Erdoğan'ın atamaları Resmi..
    16. Fenerbahçe Malatya'da kayıp! Müthiş..
    17. Antalya'da nefes kesen düello!
    18. Bölge halkı çağrıda bulundu:..
    19. Bakan Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması
    20. Türk halkından Başkan Erdoğan'a tam..
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?