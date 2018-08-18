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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:54
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ

Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

(Şura Suresi, ayet:49)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)     

“Allah'a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır / bereketsizdir.”   (İbn Mâce, Nikâh, 19)

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:54
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