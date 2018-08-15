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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:23
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin.

Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

(Nisa Suresi, ayet:144)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Kardeşinizin yüzüne gülmeniz size sadaka sevâbı kazandırır.
İyi şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmak sadaka sevabı kazandırır.
Yabancısı bulunduğu bir bölgedeki kimseye yol gösterip yardımcı olmak sadaka sevâbı kazandırır.
Gözünden rahatsız olan bir kimseye yardımcı olmanız sizin için yine sadaka sevâbı kazandırır.
Yollardan insanların gelip geçmesine engel olabilecek taş, kemik, diken gibi şeyleri kaldırmak da yine sadaka sevâbı kazandırır.
Kendi kabından ihtiyacı olan bir kimsenin kabına bir şeyler boşaltıvermek de yine sadaka sevâbı kazandırır.

(Tirmizî, Birr, 36, H. No: 1956)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:23
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