THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Ağustos 2018 Salı 07:01
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder.
Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı.
Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar.
Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Nur Suresi, ayet:1)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak suyla söndürülür. Öyle ise biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.

(Ahmed, Müsned, IV/226)


(Not: Kullanılan resim temsili şeytandır.)

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 07:01
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. şeytanın düşmanlığı
  3. Öfke
  4. söndürmek
  5. abdest

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muson Yağmurları 60 bin kişiyi göçe zorladı!
    1. Muson Yağmurları 60 bin kişiyi göçe..
    2. Dolar güne nasıl başladı?
    3. Erdoğan'dan Katar'a kritik telefon!
    4. Filistin Oslo Anlaşması'ndan çekilecek
    5. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    6. İnşaat sektörü sağlıklı büyüyecek!..
    7. Emeklilerin beklediği tarih geldi!..
    8. Türkiye ABD'nin dolar oyununu bozuyor
    9. Trump'ın F-35 kararına Ankara'dan ilk..
    10. Eylem hazırlığındaydılar! Adana'da..
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi..
    13. Yumurtaların üzerinde yazan kodlara..
    14. 2018 PMYO giriş sınavı ön başvurusu..
    15. ABD Büyükelçisi'nden İngiltere'de..
    16. CHP'de gündem başka... Hedef tüzük..
    17. "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4..
    18. New York borsası düşüşle kapandı
    19. Çekirdekleri kurutmak için çevre..
    20. Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması:..
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?