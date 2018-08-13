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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:20
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا 

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

(Furkan Suresi, ayet:71)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Namaza dikkat ediniz. Elinizin altında bulunanlar hususunda Allah'tan korkunuz.     (Ebu Dâvud, Edeb 124)

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:20
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Tövbe
  3. salih amel
  4. namaza
  5. elinizin altındakiler

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