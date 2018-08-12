Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...12 Ağustos 2018 Pazar 07:49
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
(Zümer Suresi, ayet:53) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"İçinde (ezberinde) Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir."
(Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 18)
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