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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Ağustos 2018 Pazar 07:49
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

(Zümer Suresi, ayet:53)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"İçinde (ezberinde) Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir."

(Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 18)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 07:49
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. harap ev
  3. Allah'ın kitabı
  4. ezbere kur'an
  5. aşırı gitmek
  6. ümitsizlik

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