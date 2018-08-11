Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)



أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?



Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.



(Kıyame Suresi, ayet:3-4) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)