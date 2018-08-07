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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Ağustos 2018 Salı 07:55
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

 “Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”

 

(Enbiya Suresi, ayet:67)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Allahım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşarve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.               

(Ebu Dâvûd, “Edeb” )

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 07:55
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Tapmak
  3. yazıklar olsun
  4. sabahlamak
  5. akşamlamak
  6. ölüm
  7. dönüş

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