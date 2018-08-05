Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O’na yalvarır.



Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce O’na yalvardığını unutur ve Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar.



De ki: “Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.”

(Zümer Suresi, ayet:8) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanoğlunun her biri hatakârdır. Ancak hatakar insanların en hayırlısı tövbekâr olanıdır.” (Tirmizi, Kıyamet, 50)