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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıy

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

 İnkâr edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!”

(Âli İmran Suresi, ayet:12)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle! Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster! Bizi doğru yolda olanlardan eyle!     

(Ahmet B. Hanbel)

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:24
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. inkar edenler
  3. cehennem
  4. iman
  5. küfür
  6. doğru yol

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