Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ



İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?



(Beled Suresi, ayet:5) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının.



Onlar nelerdir ya Resulullah dediler.



Bunun üzerine:



"Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak" buyurdu.



(Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim)