Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
(Beled Suresi, ayet:5) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının.
Onlar nelerdir ya Resulullah dediler.
Bunun üzerine:
"Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak" buyurdu.
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