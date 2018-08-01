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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

 İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

(Beled Suresi, ayet:5)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının.

Onlar nelerdir ya Resulullah dediler.

Bunun üzerine:

"Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak" buyurdu.


(Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim)

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. şirk
  3. cana kıymak
  4. faiz yemek
  5. yetim malı
  6. savaştan kaçmak
  7. Iftira
  8. zina iftirası

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