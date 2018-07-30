Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:48
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
(Necm Suresi, ayet:39-40) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Müslüman Müslüman'ın kardeşidir; ona hıyânet etmez, ona yalan söylemez veyardım etmeyip onu yüz üstü bırakmaz.” (Tirmizî)
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