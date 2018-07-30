Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.

(Necm Suresi, ayet:39-40) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Müslüman Müslüman'ın kardeşidir; ona hıyânet etmez, ona yalan söylemez veyardım etmeyip onu yüz üstü bırakmaz.” (Tirmizî)