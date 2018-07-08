Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Temmuz 2018 Pazar 06:59
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
(Mü'minun Suresi, ayet:115) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.
O beni anarken ben onunla beraberim.
O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım.
O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım.
O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım.
O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”
(Müslim, Zikir, 2)
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