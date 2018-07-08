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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Temmuz 2018 Pazar 06:59
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

(Mü'minun Suresi, ayet:115)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.
O beni anarken ben onunla beraberim.
O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım.
O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım.
O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım.
O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(Müslim, Zikir, 2)

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 06:59
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Boşa yaratılmamak
  3. yürüyerek gelmek
  4. oy kullanmak nasıl olur
  5. Allah'ı anmak

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