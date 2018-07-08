Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

(Mü'minun Suresi, ayet:115) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

O beni anarken ben onunla beraberim.

O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım.

O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım.

O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım.

O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(Müslim, Zikir, 2)